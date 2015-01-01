Рециркуляционная система аквакультуры (RAS) или Установка замкнутого водоснабжения (УЗВ) — представляют собой новый и уникальный способ выращивания рыбы. Вместо традиционного метода разведения рыбы на открытом воздухе в прудах и садках, эта система выращивает рыбу с высокой плотностью посадки в бассейнах с "контролируемой" средой. Системы рециркуляции фильтруют и очищают воду, и очищенная вода возвращается обратно в бассейны для выращивания рыбы. Свежая вода добавляется в систему УЗВ только для того, чтобы восполнить выплеск и испарение, а также для того, чтобы использовать ее для удаления отходов с помощью механической фильтрации и барабанного фильтра. Рыба, выращенная в системе рециркуляции, должна быть обеспечена всеми условиями, необходимыми для того, чтобы оставаться здоровой и расти. Установке нужна непрерывная подача очищенной воды определенной температуры и растворенным содержанием кислорода, оптимально для роста рыбы. Система фильтрации (биофильтра) необходима для очистки воды и удаления или детоксикации вредных отходов. Качество рыбы в системе УЗВ настолько хорошее, насколько хорошее качество воды, в которой выращивается рыба. Рыбу необходимо ежедневно кормить полноценным экструдированным кормом, чтобы стимулировать быстрый рост и высокую выживаемость.

Проекты по разведению рыбы УЗВ в 3D